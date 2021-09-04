Москвичам назвали лучшее время для выезда на дачу на автомобиле

Москвичам посоветовали выезжать на дачи из столицы на автомобиле во временной период с 16:00 до 17:00 или после 20:00-21:00. По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, самые сильные пробки наблюдается в вечернее время, передает «Радио 1».

«Пробки в Москве обычно жесткие в вечернее время. Они держатся 2–3 часа, потом начинают спадать. Для того чтобы нормально добраться до дачи, нужно выезжать либо до 4–5 часов вечера, либо после 8–9 часов вечера», — отмечает Шкуматов.

Эксперт уточнил, что в названный период времени также будут наблюдаться пробки, однако дорога будет относительно свободной.

Ранее врач-терапевт предупредил о том, что с началом отопительного сезона в Москве пора возвращаться с дачи в город. Он аргументировал это тем, что дачным неутепленным домам ночью свойственны сквозняки и переохлаждения, в результате чего люди могут заболеть.

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