Москвичам назвали самые невостребованные вакансии

Названы самые невостребованные вакансии летнего периода, на которые соискатели откликаются реже всего. Об этом стало известно из результатов исследования исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС.

На первом месте рейтинга самых невостребованных профессий — механики-перегонщики каршеринга. На эту должность требуются водители со стажем вождения от двух лет. В их обязанности входит перегон автомобилей в сервис или на автомойку по ночам. Также они должны уметь ремонтировать машины. Максимальная зарплата на этой должности — 45 тысяч рублей.

Несмотря на высокий спрос на труд медиков, соискатели очень редко откликаются на вакансию врача-трансфузиолога. Спрос на таких специалистов за последний год вырос в четыре раза. Врачи нужны по всем уголкам страны: им предлагают жилье при переезде и доход от 30 тысяч рублей.