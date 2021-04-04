Москвичам назвали срок наступления 20-градусного тепла

Кратковременное потепление до 20 градусов может произойти в апреле, однако устойчивый температурный фон сформируется только к началу лета. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Это не устойчивая в течение какого-то периода погода, а всплеск», — уточнила специалист. По ее словам, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет плюс 13 градусов. Кроме того, весной возможны и волны холода. Однако, вероятнее всего, погода в апреле будет теплее, чем всегда.

Позднякова допустила, что весь сезон выдастся теплым. На это указывают повышенные температурные значения.

Также в ближайшие дни столица полностью избавится от снега — это произойдет на неделю раньше, чем обычно.

Ранее стало известно, что в Москве раньше срока откроют сезон велопроката. С 4 апреля москвичи будут иметь возможность арендовать самокаты, а с 6 апреля — велосипеды. Уточняется, что раньше сезон велопроката начинался только в последние дни апреля.

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