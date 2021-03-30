Москвичам назвали срок открытия дачного сезона

За зиму почва в Московском регионе промерзла на 20–30 сантиметров, она оттает и достигнет мягкопластичного состояния в конце апреля — начале мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Вечерней Москве».

«В этом году получилось так, что зимой сначала выпал снег, почва им покрылась, а затем уже началось заметное похолодание. Фактически снег укрыл почву от сильного промерзания. За счет того, что снега было много и сейчас он равномерно тает, почва насыщена влагой. Это очень хорошо для того, чтобы что-то посадить и собрать потом урожай», — объяснил метеоролог.

Он посоветовал жителям столицы открывать дачный сезон не раньше начала мая, поскольку апрель в текущем году не будет таким же теплым, как последний месяц весны. Ночью температура воздуха редко поднимается выше пяти градусов, а в некоторых местах еще будет лежать снег.

По словам синоптика, раньше агрометеорологи Гидрометцентра не рекомендовали заниматься рассадой до 10 мая, поскольку вероятность ночных заморозков была очень высокой. Однако за последние 25 лет климат и температурный фон изменились. Редкие заморозки не мешают высаживанию культур.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Москвы ждет «коралловый» апрель. Он спрогнозировал, что температура будет на один-два градуса выше нормы. Обычно в апреле бывает до плюс 10,4 градуса. При этом ожидается дефицит осадков

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