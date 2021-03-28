Москвичам пообещали «коралловый» апрель

Жителей Москвы ждет «коралловый» апрель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он спрогнозировал, что температура будет на один-два градуса выше нормы. Обычно в апреле бывает до плюс 10,4 градуса. При этом ожидается дефицит осадков, отметил специалист.

«Будет несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями», — добавил Тишковец.

Ранее Тишковец сделал прогноз на лето 2021 года. «Лето я бы назвал "оранжевым". Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России», — предупредил он.

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