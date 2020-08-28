Москвичам назвали сроки наступления осени

Осень в столицу придет с трехнедельной задержкой, сроки москвичам назвали в центре погоды «Фобос». Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным синоптиков, осень наступает, когда в городе наблюдается плюс 15 градусов и ниже. Обычно такая температура устанавливается в конце августа, однако уже в воскресенье, 30 августа, погода в столице будет улучшаться и столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. 31 августа синоптики прогнозируют до плюс 28 градусов.

В начале сентября термометры будут показывать не более 25 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что в последний день лета в столице будет аномально жаркая погода, однако сентябрь начнется с похолодания.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!