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Москвичам назвали сроки окончания снегопада

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Москвичам назвали сроки окончания снегопада
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителям Москвы назвали сроки окончания снегопада в столице. По данным синоптиков, он не остановится до вечера вторника, 18 января, пишет «KP.RU».

Из-за метели и ухудшения видимости на дорогах москвичам порекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный. По данным РИА Новости, ожидается преимущественно облачная погода с температурой до минус пяти градусов в Москве и до минус семи градусов в Подмосковье. Также прогнозируется рост атмосферного давления, которое к вечеру составит 744 миллиметров ртутного столба, что все еще является показателем ниже нормы.

Также Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и метели. Предупреждение о гололедице действует до 2:00 четверга, 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 15:00 вторника.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что во вторник в Москве может выпасть одна треть месячной нормы осадков. По его словам полуночи до 15:00 может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков, что близко к одной трети месячной нормы. Интенсивнее всего снег будет идти с 06:00 до 09:00.

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