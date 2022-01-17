Москвичей предупредили о сильном снегопаде из-за циклонической «воронки»

В Москве во вторник, 18 января, может выпасть одна треть месячной нормы осадков, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, снегопад накроет столицу утром. Он предупредил, что с полуночи до 15:00 может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков, что близко к одной трети месячной нормы. Интенсивнее всего снег будет идти с 06:00 до 09:00.

«К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться», — отметил он. Видимость снизится, на дорогах ожидаются заносы.

Метеоролог спрогнозировал порывы ветра до 10-15 метров в секунду. Осадки прекратятся к вечеру. Усилится северный ветер, который принесет похолодание.

Ранее москвичей предупредили о снегопаде и плохой видимости.