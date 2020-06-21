Москвичам назвали сроки сохранения «нормальной погоды»

«Нормальная погода» установится в столице в воскресенье, 21 июня, и сохранится в ближайшие три дня. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Та температура, которая будет, например, в воскресенье, понедельник, (...) соответствует многолетним значениям. Ночью от 10 до 15 градусов, а днем — 20-22 градуса», — объяснил синоптик.

После волны тепла температура воздуха придет в норму, заверил он. Так, в понедельник и вторник ожидается 22-24 градуса, в среду прогнозируется небольшое повышение до 28 градусов. К концу рабочей недели воздух снова прогреется до 31 градуса.

К выходным в столице резко похолодало. В Москву пришел холодный фронт, который принес новые осадки. В результате ливня, прошедшего 20 июня, оказались затоплены некоторые участки дорог и дворов. 18 и 19 июня на столицу также обрушились сильные дожди и возникли небольшие затопления.

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