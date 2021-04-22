Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Жителям Москвы стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Москва 24».

В ближайшие две недели в Москве будет стоять холодная погода. Специалист отметила, что пониженные температуры до конца апреля будут сопровождаться дождями. Она предупредила, что в начале мая также ожидаются осадки.

Позднякова добавила, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в предстоящие выходные. Он пообещал москвичам заморозки и снег. По его словам, в четверг, 22 апреля наступит небольшое потепление, однако местами возникнет грозовое положение.

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