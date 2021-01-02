Москвичам назвали сроки возвращения зимней погоды

Зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника, 4 января, температура заметно понизится — ночью столбики термометров будут показывать до минус 7 градусов, а днем — от 0 до минус 5 градусов. «Положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — пояснил метеоролог.

В следующие дни похолодание продолжится. Так, во вторник ожидается от минус 9 до минус 4 градусов мороза ночью и от минус 7 до минус 2 днем. К середине недели ночные температуры опустся до минус 10 градусов, а дневные до минус 8. «Придет такая вполне зимняя погода», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о резком похолодании после Нового года. Синоптическая ситуация в столице изменится с 5 января. На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры, объяснил он.

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