Москвичам назвали стоимость проезда по ЦКАД

Москвичам назвали стоимость проезда по новому 23-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе. Об этом в понедельник, 29 июня, ТАСС рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По его словам, автомобилисты будут платить за возможность проехать по ЦКАД 2,5 рубля за 1 километр новой трассы. Глава «Автодора» также заявил, что этот участок дороги растягивается всего на 339 километров. «Умножайте на 2,5», — сказал он.

Кроме того, автомобилисты, которые имеют транспондер в машинах — устройство, привязанное к банковской карте и с которого автоматически списывается оплата за услугу в момент проезда пункта взимания платежей (ПВП) — будут платить меньше за проезд на 20 процентов.

23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе открыли в понедельник, 29 июня. В его состав вошли как реконструированный отрезок Московского малого кольца (ММК), так и новый отрезок, который позволит сделать движение по Звенигороду более свободным.

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы, расположенное на расстоянии примерно 50 километров от МКАД на территории Подмосковья. Отмечается, что протяженность трассы составит около 340 километров к 2021 году.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы приняло решение изменить разметку на Третьем транспортном кольце (ТТК). На некоторых участках изменится количество полос для автомобилей. Уточняется, что так транспорт на ТТК сможет двигаться быстрее и свободнее.

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