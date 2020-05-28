Москвичам назвали условие открытия парикмахерских

Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг смогут возобновить свою работу, если москвичи будут соблюдать действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Такое условие назвал в эфире Первого канала глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

По его словам, парикмахерские решили пока не открывать, потому что в них контактируют с клиентами достаточно плотно. Немерюк добавил, что если число заболевших не будет расти, то власти введут послабления и для других отраслей торговли и бытовых услуг.

Немерюк также рассказал, что для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, москвичам необходимо использовать цифровые пропуска. Горожане должны будут оформить пропуск категории «по иным целям», который выдается на один день два раза в неделю.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о смягчении ограничительных мер в столице. В частности, с 1 июня будет возобновлена работа непродовольственных магазинов, москвичам также снова будет доступна часть бытовых услуг. Кроме того, жителям столицы с начала лета разрешат выходить на прогулки в парки и заниматься спортом на улице — но по графику. Режим самоизоляции при этом продлевается до 14 июня.

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