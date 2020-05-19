Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки в магазин

Для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, москвичам необходимо использовать цифровые пропуска. Правила их оформления в эфире Первого канала разъяснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Немерюк напомнил, что для похода в ближайший магазин пропуск не требуется. При этом желающие добраться до магазина на общественном или личном транспорте должны будут оформить разовый пропуск категории «по иным целям», который выдается на один день два раза в неделю.

Непродовольственные магазины вновь заработают 1 июня в рамках ослабления режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 27 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин. Также москвичам снова будет доступна часть бытовых услуг. Кроме того, с начала лета жителям столицы разрешается выходить на прогулки в парки и заниматься спортом на улице — но по графику.

Сам режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. С 1 числа маски и перчатки нужно надевать не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице.

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