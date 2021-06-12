Москвичам объяснили ограничения работы кафе и ночных клубов

В Москве ограничения на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время вводятся для того, чтобы сократить заболеваемость COVID-19 среди молодежи, объяснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его слова приводит агентство «Москва».

«Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше», — сказал он, отметив, что вводится указанная мера для предотвращения роста заболеваемости.

Немерюк также прокомментировал закрытие игровых комнат в торговых центрах. «Эта мера принята, поскольку дети сами не болеют тяжело COVID-19, но являются переносчиками», — уточнил он.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также с 13 по 20 июня в Москве перестанут работать детские игровые комнаты, фуд-корты и зоопарки. В эти дни в ночное время (с 23:00 до 06:00) предприятия общепита (за исключением обслуживания навынос и доставки), ночные клубы и бары не смогут обслуживать посетителей.

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