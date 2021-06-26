Москвичам объяснили порядок консультаций перед вакцинацией

Департамент здравоохранения Москвы объяснил жителям столицы порядок консультаций перед вакцинацией от коронавируса на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что проконсультироваться перед прививкой можно в любой поликлинике города.

Кроме того, работодатели не должны предоставлять никаких справок в правительство Москвы или Роспотребнадзор, напомнили там. Департамент автоматически сверяет данные о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России.

Таким образом проверяется выполнение показателя привитых работников в 60 процентов. А информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки нужна самому работодателю для того, чтобы понимать уровень защищенности его коллектива и клиентов, заключили там.

С 28 июня в Москве введут дистанционный режим работы для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен столичным департаментом здравоохранения.

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