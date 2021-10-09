Москвичам объяснили появление сугроба в Отрадном

Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил жителям столицы, откуда в районе Отрадное появился сугроб, на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметили в ведомстве, сугроб снега появился на проезде Якушкина в районе дома 7 после реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом. Там объяснили, что при этой технологии используется пропитанный специальной смолой стеклопластиковый чулок или рукав, который перевозят в машине со льдом, чтобы пластифицирующая смола не затвердела раньше времени.

«Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри», — добавили там. В ведомстве подчеркнули, что метод санации позволяет продлить жизнеспособность трубы примерно на 50 лет.

В сентябре на улице в одном из районов Москвы обнаружили снег. Пользователи сети выдвинули несколько версий: снег появился на улице из-за разморозки большого морозильника или же остался на улице в качестве реквизита.