Снег в Москве попал на видео и озадачил пользователей сети

Пользователи сети выдвинули несколько версий происхождения сугроба в сентябре. Кто-то предположил, что снег появился на улице из-за разморозки большого морозильника. Эту версию администрация канала посчитала наиболее вероятной. Некоторые решили, что появление снега на улице связано с новой технологией «Мосводоканала», связанной с заменой труб.

Одна из подписчиц предположила, что в Чертаново проводили съемки кино, и сугроб остался на улице в качестве реквизита. «Это с ледового стадиона ФСО "Хоккей Москвы", после заливки льда вывезли и раскидали», — заявил другой юзер.

Около года назад Москву начали засыпать искусственным снегом. Сугробы появились на Крылатских холмах. Тогда пользователи сети заявили, что это «снег без души».

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