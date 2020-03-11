Москвичам объяснили правила безопасной диеты

Для безопасного похудения к лету важно правильно определить лимит калорий. Об этом в среду, 11 марта, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина.

«Самый простой способ определить норму калорий — увеличить собственный вес на 24. Результат — это то, сколько нужно для поддержания нормального функционирования организма», — объяснила она.

Также специалист не рекомендовала тучным людям сбрасывать большой вес к лету, поскольку резкое похудение может нанести вред организму. Кроме того, Соломатина посоветовала всем выбирать диету индивидуально для себя, не ограничивая питательные вещества.

«В идеале к лету можно сбросить около полкило в неделю, то есть приблизительно два килограмма в месяц. Но у каждого человека своя скорость. Например, многое зависит от мышечной массы — поэтому у мужчин процесс похудения происходит быстрее. К тому же, значение имеет возраст», — заключила эксперт.

В июле прошлого года главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал главные причины набора лишнего веса и рассказал о пищевых привычках, которые мешают похудеть. Он отметил, что каждый второй человек в мире сегодня имеет избыточный вес. Доктор считает, что современному человеку следует серьезно ограничивать себя в питании и стараться больше двигаться.

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