Москвичам объяснили правила посещения поликлиник и вызова врача на дом

Из-за повышенной нагрузки на врачей, вызванной штаммом омикрон, медиков на дом смогут вызвать только те жители Москвы, которые не способны самостоятельно посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения болезни, сообщил департамент здравоохранения столицы.

В пресс-службе объяснили правила посещения поликлиник и вызова врача на дом: при обнаружении симптомов ОРВИ следует обращаться к дежурному врачу. Посетить его можно без предварительной записи независимо от наличия прикрепления. Если есть прикрепление к столичной больнице, можно записаться на прием заранее.

При этом число дежурных врачей в московских лечебных учреждениях увеличилось. Они работают без выходных с 08:00 до 20:00. Во всех поликлиниках для граждан с ОРВИ есть отдельный вход. Им измеряют температуру и выдают респираторы. Кроме консультации врача, можно пройти экспресс- и ПЦР-тестирование, сдать на анализ кровь или сделать ЭКГ и другие исследования.

При обнаружении коронавируса у человека врач сам свяжется с пациентом. В зависимости от тяжести течения болезни медик либо проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный, либо посетит его на дому.

Ранее врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, что омикрон чаще всего проявляется в виде головных болей и астении.