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Москвичам поднимут пенсии

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выплаты неработающим пенсионерам в столице повысятся с сентября текущего года. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысячи рублей», — написал градоначальник.

В общей сложности доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров, 44 тысячи из них — впервые. По словам Собянина, перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.

В июле в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что средняя продолжительность жизни москвичей к 2035 году увеличится до 85-86 лет. Увеличение среднего возраста населения скажется на численности пенсионеров. Таким образом, к 2030 году их будет порядка четырех миллионов.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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