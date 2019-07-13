Москвичам посулили долгую жизнь

Средняя продолжительность жизни москвичей к 2035 году увеличится до 85-86 лет. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил заместитель главы департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов.

Он уточнил, что меньше 10 лет назад москвичи в среднем жили чуть больше 70 лет. На сегодняшний день эта цифра составляет 78 лет. Увеличение среднего возраста населения скажется на численности пенсионеров. «Если сейчас их около трех миллионов, то в 2030 году будет порядка четырех миллионов человек, — то есть на миллион жителей старшего поколения больше», — отметил Филиппов.

Чиновник добавил, что современные пенсионеры и в 60, и в 70 лет чувствуют себя почти так же, как в 45 и 50. Это значит, что, выходя на пенсию, они уделяют большую часть времени саморазвитию, а не огороду и воспитанию внуков.

В феврале 2018 года сообщалось, что для столичных пенсионеров организованы бесплатные занятия по домоводству, иностранным языкам и шахматам. Кроме того, они смогут заниматься скандинавской ходьбой, фитнесом, танцами и гимнастикой.

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