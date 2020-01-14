Москвичам подсказали способ расстаться с елками

Москвичи до конца февраля 2020 года смогут сдать елки в специальные пункты по приему новогодних деревьев в рамках акции «Елочный круговорот». О таком способе расстаться с деревьями сообщается на сайте управы Мещанского района столицы.

В городе действуют 379 пунктов по переработке елок. Их адреса можно уточнить на портале открытых данных правительства. При этом уже на сегодняшний день на улицах Москвы можно увидеть засохшие новогодние деревья, сообщает «Москва 24».

В конце ноября московский врач Владимир Болибок рекомендовал людям с сезонной аллергией на цветущие растения отказаться от покупки живой елки на Новый год, поскольку она может негативно повлиять на здоровье. По словам эксперта, велика вероятность, что чувствительные рецепторы негативно воспримут и хвою. Однако синтетические елки тоже могут быть опасны, так как аллергическая реакция возникает, если декоративное дерево изготовлено из некачественного сырья.

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