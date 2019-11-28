Москвичам объяснили возможный вред от живой елки

Московский врач Владимир Болибок рекомендовал людям с сезонной аллергией на цветущие растения отказаться от покупки живой елки на Новый год, поскольку она может негативно повлиять на здоровье. Об этом он рассказал 28 ноября в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, велика вероятность, что чувствительные рецепторы негативно воспримут и хвою. Однако синтетические елки тоже могут быть опасны, так как аллергическая реакция возникает, если декоративное дерево изготовлено из некачественного сырья.

«Когда в жилом помещении очень жарко, начинается выделение производственного вещества метилфолата. Это отвердитель для пластмассы. Его запах может вызвать сильную головную боль и симптомы отравления», — заключил врач, добавив, что лучше всего выбирать искусственную ель, при изготовлении которой использовались природные элементы.

21 ноября директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что в новогодние праздники справиться с похмельем поможет вода, которую необходимо употреблять в больших количествах. Кроме того, специалист объяснил, почему самым распространенным средством от похмелья считается рассол из-под квашеной капусты. По его словам, в нем содержатся витамины и минералы, которые вымываются во время употребления алкоголя.

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