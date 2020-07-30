Москвичам показали «умную» стрижку газона в столичном парке «Усадьба Трубецких» в районе Хамовники. Видео опубликовано в среду, 29 июля, в Telegram-канале «Московские новости».

На записи показано, как небольшой желто-черный робот, размер которого около метра, проезжает по траве параллельно асфальтовой дороги. В основании техники расположены лезвия, которые и состригают лишнюю поросль.

Уточняется, что за роботом смотрит человек. Он, как только машина-газонокосилка подъезжает ближе, показывает рукой жест, что все хорошо.

В начале июня стало известно, что во время стрижки газонов в Москве заметили «технологии будущего». На записи, размещенной в сети, было заметно, как люди в оранжевых жилетах поднимали включенную газонокосилку на склон с помощью веревок. Затем второй рабочий снова перетягивал аппарат вниз, чтобы поставить на новый участок.

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