Москвичам понравились «новые русские бедные» кафе

Московский ресторанный критик Светлана Кесоян рассказала, что жители столицы отдают предпочтение недорогим и небольшим барам и кафе вместо ресторанов со статуями из мрамора. Об этом она написала в материале для журнала «Москвич Mag».

Кесоян перечислила заведения, в которых интерьер выдержан в скромном стиле. По ее словам, в таких «новых русских бедных» кафе и барах средний чек чаще всего составляет до одной тысячи рублей. Она объяснила популярность таких мест тем, что теперь люди хотят «платить за начинку», а не «за обертку».

«После всех случившихся кризисов, после многочисленных заигрываний с «рыночной» концепцией фудкортов, после пресыщения бургерами и митболами появление «нового русского бедного» — это совсем не стыдное и не обидное состояние дел», — заключила критик.

В январе Кесоян назвала 18 надоевших ей блюд, продуктов, напитков и явлений в столичных ресторанах. В список вошли такие продукты и блюда, как буррата, батат, боттарга, морковь, мидии, дорада, норвежский лосось, листья свежей мяты (применительно к десертам), яйца пашот с лососем и авокадо. Также заведениям, по мнению Кесоян, необходимо избавиться от авторских коктейлей, коктейля апероль-шприц, «чая без чая» и ерша.

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