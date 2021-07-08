Спрогнозирован срок наступления пика жары в Москве

Самая жаркая погода в Москве ожидается к началу следующей недели. Такие сроки наступления зноя в беседе с РИА Новости спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели», — отметил он.

Специалист также сообщил, что в четверг, 8 июля, температура воздуха в столице впервые в июле пересечет отметку в плюс 30 градусов — это на восемь градусов выше нормы. Однако жару перенести будет проще благодаря низкой влажности.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о выраженном дефиците кислорода в воздухе из-за жары. Они отметили, что эти условия являются фактором риска для метеозависимых людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!