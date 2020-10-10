Москвичам пообещали аномальное тепло

На следующей неделе в Москве установится аномально теплая погода. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет преобладать солнечная и сухая погода.

«Дневная температура в выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, это более чем на восемь градусов выше нормы. В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в начале следующей недели погода в Москве будет близка к абсолютным рекордам тепла. По ее словам, дневные температуры 13-14 октября составят 16-20 градусов.

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