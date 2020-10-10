Москвичей предупредили о температурном рекорде

В начале следующей недели погода в Москве будет близка к абсолютным рекордам тепла. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

По ее словам, дневные температуры 13-14 октября составят 16-20 градусов. «Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Теплая погода ожидается во вторник и в среду», — пояснила метеоролог.

Она напомнила, что 14 октября православные отмечают праздник Покрова пресвятой Богородицы — по народным приметам, в этот день определяют погоду зимой. «Это будет очень теплый день. Последние два года середина октября была очень теплой», — подытожила Макарова.

Ранее москвичам предрекли «осеннее вторжение» в конце рабочей недели. Этот период будет очень коротким, и уже в первый выходной день дожди прекратятся, а температура воздуха повысится до 14-16 градусов, что уже на шесть-семь градусов выше климатической нормы

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!