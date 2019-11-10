Москвичам пообещали аномальное тепло

Аномально теплая погода установится в столице в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник, 11 ноября, температура воздуха в столице почти в два раза превысит климатическую норму. «Неделя будет неоднородной по погоде. В начале недели она будет очень теплой, а во второй половине — просто теплой. Завтра в понедельник очень теплая ночь, минимальные значения в Москве будут 6-8 градусов. Днем будет 9-11 градусов», — сказал Вильфанд.

Начиная с 12 ноября температура начнет постепенно падать и опустится до 5-7 градусов. Самым дождливым днем недели станет понедельник, в остальные дни существенных осадков не ожидается.

5 ноября в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд. Так, к полудню воздух в столице прогрелся до 10,6 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

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