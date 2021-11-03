Москвичам пообещали аномальное тепло с дождями

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам приход дождей, которые, по его словам, не повлияют на аномальное тепло. Он рассказал о погоде ТАСС.

В среду, 3 ноября, а также 4 и 5 числа в столице пройдут небольшие дожди, при этом температура воздуха в эти дни составит 8-13 градусов тепла.

«В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется», — сказал синоптик.

Он добавил, что облачный характер погоды с небольшими осадками сохранится в четверг и пятницу. По словам Вильфанда, дожди не повлияют на температурный режим, погода будет аномально теплой.

Ранее «Мослента» опубликовала подборку снимков, сделанных в самую туманную ночь осени.