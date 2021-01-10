Москвичам пообещали аномальную погоду

В Москве всю следующую неделю продержатся морозы до 20 градусов, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Он пообещал, что москвичи столкнутся с настоящей русской зимой, какую не видели уже минимум два-три года. В ночь на понедельник в столице ожидается температура воздуха до минус 22 градусов, днем — до минус 15, возможен снег.

Во вторник и среду днем температура еще понизится, прогнозируется до минус 20. В четверг и пятницу в регион придет южный циклон, которые принесет за собой снег, и тем самым смягчит морозы.

«К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25, днем всего минус 13-18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме», — спрогнозировал Тишковец, отметив, что январские морозы — это надолго.

Ранее столичных водителей попросили быть аккуратнее в связи с грядущими аномальными морозами. Владельцев автомобилей попросили быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость.

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