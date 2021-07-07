Москвичам пообещали аномальную жару по ночам

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал москвичам аномальную жару по ночам с четверга, 8 июля.

По словам синоптика, ночные температуры будут с четверга, 8 июля, 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью, 11 июля, уже до 24 градусов. «Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары», — отметил он.

Также Вильфанд рассказал, что волна тепла в Москве будет нарастающей. Так, в четверг, 8 июля, днем прогнозируется 29-31 градус тепла, в пятницу, 9 июля, — 30-32 градуса тепла, в субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, — 28-33 градуса тепла, в понедельник, 12 июля, — 29-34 градуса тепла.

Температура, начиная с воскресенья, будет на 7 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог.

Ранее москвичам заявили, что жаркая погода в столице продержится до середины июля. В это время дневная температура воздуха будет достигать 35 градусов, и ночи станут душными, минимальная температура не опустится ниже 23 градусов.

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