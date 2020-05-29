Москвичам пообещали апрельскую погоду в начале лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду в начале лета. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Вильфанд, похолодание будет заметно уже в воскресенье, 31 мая. Однако в понедельник, 1 июня, оно будет более выраженным. «Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля», — пояснил он, добавив, что воздух будет холоднее нормы на четыре-пять градусов.

По прогнозам синоптиков, в первые дни лета — 1 и 2 июня — в столице ожидается около 10-15 градусов тепла. В среду, 3 июня, прогнозируется небольшое потепление до 14-19 градусов выше нуля.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала погоду в Москве на последних майских выходных. По ее словам, в субботу, 30 мая, в Москве температура поднимется до плюс 25 и будет по-июльски жарко, в воскресенье, 31 мая, станет немного прохладнее — около 19 градусов.

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