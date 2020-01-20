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Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе

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Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

На этой неделе в Москву придет апрельская погода, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в первой половине недели превысит климатическую норму на 11-12 градусов и достигнет плюс 3-5 градусов. Существенных осадков не ожидается, но будет порывистый ветер.

Отрицательные температуры Вильфанд пообещал москвичам уже в четверг, 23 января.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во второй половине недели Москву накроет метель.

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