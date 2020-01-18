Москву накроет метель

В середине следующей недели в Москву придет похолодание, а в четверг, 23, января, город накроет метель. Об этом в субботу, 18 января, сообщил «Вечерней Москве» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первой половине грядущей недели в столице установится достаточно теплая погода — столбики термометров в дневные часы будут достигать плюсовых значений. Однако уже в ночь на четверг в городе резко похолодает.

«Температура опустится до минус 6, на будущей неделе это будет самая холодная ночь. Днем потеплеет до минус 4-1 градуса тепла», — уточнил Тишковец, добавив, что в этот же день москвичей ждет метель.

В пятницу, 17 января, температура в Москве побила рекорд 1925 года — воздух в столице прогрелся до плюс 4,3 градуса. Всего, по данным специалистов, с начала 2020 года средняя температура в Москве на 8,7 градуса превышает норму, а с начала календарной зимы — на 7,4 градуса.

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