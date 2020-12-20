Москвичам пообещали бесплатный проезд в метро в Новый год

Москвичам пообещали бесплатный проезд в метро и на МЦК в Новый год. Об этом в воскресенье, 20 декабря, столичный департамент транспорта рассказал в своем Telegram-канале.

По словам главы ведомства Максима Ликустова, за проезд не придется платить в новогоднюю ночь. Кроме того, с 1 по 9 января парковки в Москве тоже будут бесплатными.

В департаменте транспорта также заявили, что с понедельника, 21 декабря, по Кольцевой линии метро начнет курсировать «новогодний метропоезд», а немного позже будут украшены гирляндами трамваи и электробусы.

В ноябре москвичи начали подыскивать места для встречи Нового года за пределами города. В связи с запретом властей столицы на рестораны в ночное время, в том числе и в новогоднюю ночь, жители начали присматриваться к празднованию в регионах.

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