Москвичам пообещали благоприятную погоду

Погодные условия в столичном регионе в четверг, 22 августа, будут обусловлены прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно данным специалистов, в городе возможна переменная облачность, а также кратковременные дожди. Столбики термометров при этом установятся на отметке до плюс 26 градусов — как в Москве, так и по области. Ветер будет дуть юго-западный порывами до 10 метров в секунду.

Кроме того, отмечают синоптики, атмосферное давление будет повышенным и составит около 753 миллиметров ртутного столба. «Погода в столице по медицинской оценке и по влиянию на здоровье будет благоприятной для большинства людей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вторник, 20 августа, стал самым теплым днем месяца в Москве. По данным экспертов, в 12:20 воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. До этого температурный максимум был зафиксирован 8 августа — 25,9 градуса.

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