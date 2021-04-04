Москвичам пообещали дождь и тепло

Москвичам пообещали небольшой дождь и тепло в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 4 апреля, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня ожидается местами облачность с прояснениями, а также незначительные осадки. Тишковец отметил, что в Москве столбик термометра останется в пределах плюс 5-7 градусов, в Подмосковье — плюс 3-8 градусов.

В целом, добавил синоптик, погода не выходит за рамки климатической нормы первых апрельских дней.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные дороги промоют с шампунем после зимнего сезона. Уже в субботу, 3 апреля, прошла первая колонна специализированных машин. За месяц запланировано все четыре таких выезда.

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