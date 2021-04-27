Москвичам пообещали дожди и мокрый снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам кратковременные дожди и мокрый снег во вторник, 27 апреля. Его прогноз передает РИА Новости.

Как объяснил синоптик, погоду в столице будет определять тыловая часть циклона с центром над Ивановской областью. Ожидается облачная погода, кратковременные дожди и мокрый снег, который будет в основном в южной и восточной части города. За сутки выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков, отметил он.

Воздух в Москве прогреется до плюс 5-7 градусов, по области — до плюс 3-8 градусов. Также ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и к вечеру опустится до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Михаил Леус заявил, что апрель 2021 года может войти в тройку самых дождливых за минувшие 50 лет. По состоянию на 24 апреля с начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174 процента от нормы.

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