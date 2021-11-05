Москвичам пообещали дождливую и теплую погоду

Дождливую, облачную, но теплую погоду пообещали синоптики москвичам в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит до плюс 12 градусов. В Подмосковье воздух прогреется также до максимум 12 градусов тепла. Ожидается южный ветер со скоростью 5–7 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидаются похолодание и мокрый снег с дождем. «Будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов», — пояснил он.