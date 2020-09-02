Москвичам пообещали два бабьих лета

Бабье лето придет в этом году в Москву дважды. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По прогнозам синоптиков, хорошая погода сохранится до 4 сентября. В следующий раз тепло вернется в столичный регион 10 сентября и продержится неделю.

28 августа сообщалось, что осень в столичном регионе придет с трехнедельной задержкой. В Гидрометцентре России также рассказали, что сентябрь в Москве начнется с похолодания.

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