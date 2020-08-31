В Москве резко похолодает

В первый день сентября москвичам предрекли резкое похолодание. Об этом в понедельник, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

По его словам, 1 сентября столбик термометра понизится в значениях на семь-восемь градусов и покажет не выше плюс 22 градусов тепла. Вильфанд пояснил, что причиной этому стал сильный ветер, пришедший из Атлантики.

При этом все равно в Москве во вторник, 1 сентября, температура останется выше нормы на два-три градуса, так как 31 августа стало «экстремально жарким днем». «Будет комфортная погода, и осадков мы не ожидаем. Ночь будет теплая, и утром будет плюс 17-18 градусов, — заявил синоптик. — Погода будет ветреная, до 15 метров в секунду».

28 августа сообщалось, что осень в столичном регионе придет с трехнедельной задержкой. В Гидрометцентре России также рассказали, что последний день лета ожидается аномально жарким, однако сентябрь в Москве начнется с похолодания.

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