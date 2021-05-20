Москвичам пообещали грозу

В Москве и области в четверг днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, пишет «Интерфакс».

Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается дождь, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температура составит 11-13 градусов тепла, кратковременный дождь.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о прохладной погоде и коротких весенних дождях до конца мая. Такой характер погоды сохранится и в начале июня.

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