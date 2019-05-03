Москвичам пообещали грозу в начале мая

В столичном регионе до конца первых майских праздников установится теплая, облачная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 3 мая, в городе ожидается до плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, местами может пройти дождь. В субботу, 4 мая, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, будет облачно, южный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что в воскресенье, 5 мая, в Москве может пройти гроза. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, будет облачно, с прояснениями, есть вероятность осадков.

3 мая сообщалось, что атмосферное давление в Москве опустилось до 733,9 миллиметра ртутного столба, что ниже рекорда 1983 года за тот же день — 737 миллиметров ртутного столба. Синоптики отметили, что резкое изменение давления скажется на погодных условиях: так, в столичном регионе пройдут дожди, и усилится ветер.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!