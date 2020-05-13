Москвичам пообещали холодный май

Метеорологи пообещали жителям столицы в мае температуру с показателями ниже климатическй нормы. По их мнению, последний месяц весны в Москве продолжит «холодную» эстафету за апрелем. Об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте портала «Метеоновости».

Отмечается, что пришедшее в столицу похолодание останется до 25 мая включительно. Уточняется, что в этот период столбики термометра могут опуститься ниже положенного климатического значения на пять градусов.

При этом синоптики заявили, что к окончанию весны снова станет тепло, и температурный режим восстановится в показателях. Кроме того, днем воздух начнет прогреваться до 20 градусов.

27 апреля сообщалось, что летом в Москве ожидается комфортная погода и не повторится аномальная жара, как это было в 2010 году. Однако нынешнее лето может войти в топ самых жарких в истории страны, рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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