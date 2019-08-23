Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных

На грядущих выходных, 24 и 25 августа, в столице ожидаются благоприятные погодные условия. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

Согласно данным специалистов, в городе не прогнозируются осадки — погода будет сухой. Столбики термометров поднимутся до отметки в 23-24 градуса, а также вырастет атмосферное давление.

«Станет прохладнее, но значения среднесуточной температуры все равно останутся немного выше нормы», — подытожила собеседница агентства. По ее словам, в понедельник, 26 августа, воздух прогреется до 22 градусов, а во вторник, 27 августа, возможен небольшой дождь.

В начале текущей недели в столицу вернулось лето. Температурные показатели превысили норму, воздух прогревался до 27 градусов. «Для большинства это идеальные летние условия», — отмечали специалисты.

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