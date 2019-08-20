В Москву вернулось лето

По-настоящему летняя погода пришла в Москву. Температура воздуха во вторник, 20 августа, на несколько градусов превысит климатическую норму, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, осадков в этот день не будет, воздух прогреется до 25-27 градусов в столице и до 22-27 градусов в области. Ветер западный, 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и составит 753 миллиметра ртутного столба. «Для большинства это идеальные летние условия», — отметили специалисты.

Ранее в августе сообщалось, что с начала текущей недели столичный регион накроет жаркая погода. Уже в среду, 21 августа, столбики термометров могут подняться до отметки в 30 градусов тепла.

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