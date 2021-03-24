Москвичам предрекли «персиковое» лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН сделал прогноз на лето 2021 года.

«Лето я бы назвал "оранжевым". Цвета аномалии температур, то есть ее отклонения от нормальных показателей, в основном оранжевого или даже персикового цвета. Причем это относится к большей части европейской территории России», — предупредил он.

Так, средняя температура сезона будет примерно на один градус теплее, чем обычно, при этом в июне и в июле показатель будет превышен на два градуса. Кроме того, второй месяц лета ожидается засушливым, в то время как первый и последний выполнят норму по осадкам.

Такое лето — идеальное время для отдыха, в том числе и пляжного, отметил Тишковец. «Вообще, лето мне нравится. Но, понятно, что внутри этого температурного среза будут колебания. И от катаклизмов погоды мы никуда не денемся», — заключил синоптик.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил жителей столицы о погодной аномалии, которая изменит их жизнь в перспективе 10-20 лет. Так, по его прогнозу, в ближайшие декады стоит готовиться к глобальному потеплению. В частности, летом стоит ожидать аномальную жару, как в 2010 году.

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