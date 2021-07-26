Москвичам пообещали купальный сезон в августе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам купальный сезон в августе. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал синоптик, в ближайшее время купальный сезон в Москве не завершится. По его данным, на данный момент Москва-река прогрелась до 22 градусов. Поскольку следующая неделя будет очень теплой, то температура воды может повыситься еще больше. «Метеорологи не дают команды прекращать купальный сезон», — добавил он.

При этом Вильфанд напомнил о примете, согласно которой после Ильиного дня, который отмечается 2 августа, купаться в реках и водоемах нельзя, так как вода становится холодной. «Пока можно планировать отдых на природе смело и после Ильиного дня», — заключил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд пообещал москвичам в ближайшие дни погоду «на любой вкус». Температура в ближайшие четыре дня будет колебаться от 23 до 30 градусов.

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